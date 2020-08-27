شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 177 ألفا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:37 صباحًا, 27 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 37,086 إصابة مؤكدة و 1,142 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,752,653 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 177,759 وفاة.

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