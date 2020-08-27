شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تخفف القيود مع بدء السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الرئيس الكينى أوهورو كنياتا، تخفيف بعض القيود في البلاد، نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.
وأضاف الرئيس الكيني أمس، أن بؤر انتشار فيروس كورونا مثل العاصمة "نيروبي" ومومباسا بدأت في الاستقرار نتيجة لالتزام غالبية المواطنين بالإرشادات بشكل مناسب، فيما يستمر حظر التجول من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحًا لمدة شهر آخر.
وحذر أنه رغم التقدم المحرز في المدن الكبرى فإن الأزمة تتحول إلى مقاطعات أخرى ذات أنظمة صحية أضعف خاصة ذات الطبيعة الريفية.
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