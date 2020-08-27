شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. نفوق 16 من الماشية بسبب البرق والان نبدء بالتفاصيل
تسببت صاعقة برق في نفوق 16 رأسا من الماشية في مراع جبلية بالنمسا، حسبما ذكرت ولاية سالزبورج، أمس الأربعاء.
وجاء في بيان لسلطات الولاية أن طبيبا بيطريا رسميا حدد سبب نفوق تلك الحيوانات على نحو واضح.
وربما تكون صواعق البرق قتلت هذه الحيوانات خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الموعد المحدد لذلك لم يتضح في البداية.
وكانت الحيوانات ترعى في جبال الألب في بونجاو خلال الصيف وكانت مملوكة لاثنين من المزارعين.
ويتم انتشال الحيوانات النافقة حاليا بواسطة مروحية.
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