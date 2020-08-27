شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.7 مليون والوفيات 117 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و 717156 في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

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