شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو لإبعاد العراق عن سياسة المحاور والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية أمس، إلى «التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، وهو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول».
وقال إن «التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح».
ودعا «الوزراء العراقيين إلى الالتقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني».
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يدعو لإبعاد العراق عن سياسة المحاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.