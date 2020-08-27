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الكاظمي يدعو لإبعاد العراق عن سياسة المحاور

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء أن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية.

ودعا الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية أمس، إلى «التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، وهو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول».

وقال إن «التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح».

ودعا «الوزراء العراقيين إلى الالتقاء بنظرائهم في مصر والأردن، لتعزيز التعاون البيني».

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