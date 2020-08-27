شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يشعل أزمة «شرق المتوسط» بتهديد اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أشعلت مناورات اليونان مع فرنسا وقبرص وإيطاليا بالذخيرة الحية جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية التي انطلقت «الثلاثاء» وتستمر حتى يوم اليوم الخميس، غضب تركيا التي أطلقت، أمس، تهديدات في وجه اليونان، وزعم الرئيس التركي أردوغان بأن بلاده ستفعل ما يلزم لحفظ حقوقها في البحر المتوسط والبحر الميت.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناءً على وجهات نظر متضاربة إزاء امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه، التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة، ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا، توترًا متصاعدًا، على خلفيات تلك التحركات التركية في المتوسط، وغيرها من الملفات.

وكانت تركيا واليونان قد أرسلتا الأسبوع الماضي، فرقاطات، وسط حرب كلامية متصاعدة بسبب مطالب متعارضة بالأحقية في موارد الطاقة، شرقي المتوسط.

في حين مددت تركيا مهمة التنقيب، التي تقوم بها سفينة المسح عروج ريس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 27 أغسطس لتؤجج بذلك التوتر في المنطقة، بينما وصفت أثينا عملية المسح تلك بأنها غير قانونية.

Advertisements

وفي إطار جهود برلين للوساطة في الأزمة المتفاقمة في شرق المتوسط، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تركيا واليونان بإصدار إشارات تهدئة وإبداء الاستعداد للحوار، محذرًا من أن الوضع بمثابة «لعب بالنار قد تؤدى شرارة منها إلى كارثة». وشدد ماس عقب محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا، الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى «حل ملزم وسلمي» للقضايا الخلافية، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات «جادة وموجهة نحو الحلول» بين اليونان وتركيا، مشيرًا في المقابل إلى أنه يتعين أولًا إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات.

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. كما أدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية وطالب أنقرة بوقفها.

في المقابل، ترى الحكومة التركية أن المياه التي يتم فيها حفر الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.

من جانبها، قالت ممثلة حزب «اليسار» في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، سيفيم داجدلين: «لا ينبغي للحكومة الألمانية الاستمرار في غض الطرف، ويتعيّن عليها أن تسمي بوضوح الانتهاكات التركية للقانون الدولي، التي تنتهك سيادة اليونان وقبرص».