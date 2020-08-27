نصر الله: ما حدث في جنوب لبنان أمر «مهم وحساس»

قال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إن ما حدث في جنوب لبنان أمس (الثلاثاء) «أمر مهم وحساس»، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه المزيد ليقوله بخصوص الحادث في الوقت الحالي، لكنه يعتزم التعليق عليه لاحقاً. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع لـ«حزب الله» في وقت مبكر اليوم الأربعاء بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد «قوي» في حال حصول هجمات جديدة انطلاقاً من لبنان.

وقال الجيش في تغريدة على «تويتر» إنه «خلال نشاط عملاني في شمال إسرائيل ليل أمس (الثلاثاء) تمّ استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار. ردّدنا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لـ(حزب الله) قرب الحدود».

وأضاف: «هذا حدث خطير ونحن مستعدّون دوماً لمحاربة أي تهديد لحدودنا»، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، مؤكداً أنه «يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحصل على أراضيها».

وأعلن نتانياهو الأربعاء أن إسرائيل تنظر «بخطورة كبيرة» إلى التصعيد. وقال في بيان «سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا»، مؤكداً: «أنصح (حزب الله) بعدم اختبار قوة إسرائيل». وتابع أن «(حزب الله) يعرّض لبنان مجدداً للخطر بسبب عدوانه».

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان استهداف «مروحيات تابعة للعدو الإسرائيلي (...) مراكز تابعة لجمعية (أخضر بلا حدود) البيئية داخل الأراضي اللبناني». وأشار الجيش إلى «إطلاق ثلاثة صواريخ في خراج بلدة راميا وثمانية صواريخ في خراج بلدة عيتا الشعب، وصاروخين أطلقا من داخل موقع تل الراهب (...) ومركز في محمية عيترون أدى إلى اندلاع حريق».