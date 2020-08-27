تحركات إسرائيلية لإقناع ألمانيا بتجديد "عقوبات إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي، الحكومة الألمانية، إلى دعم الجهود الأمريكية لتمديد حظر تزويد إيران بالأسلحة وآلية العقوبات المفروضة عليها.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها اشكينازي إلى برلين، الأربعاء، التقى خلالها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
واطلع وزير الخارجية الإسرائيلي، الرئيس الألماني على التطورات في الشرق الأوسط، خاصة معاهدة السلام مع الإمارات، إضافة لإطلاق النار من جانب حزب الله اللبناني.
وشكر اشكينازي الرئيس شتاينماير على قيام بتصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي وطلب منه العمل على انضمام دول أخرى إلى هذه الخطوة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي رفض في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
ورفضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا خطوة أمريكية لتفعيل آلية (سناباك) التي تتيح فرض عقوبات على إيران حال انتهاكها الاتفاق النووي.
كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي الايراني الذي وقعت عليه أيضا فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وروسيا عام 2015.
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