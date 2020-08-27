الوادي الجديد تعلن عن منح مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توفير منح مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، منذ قليل، أنه على الطلاب الراغبين في الحصول على تلك المنح التقدم بأوراقهم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وأنه سيجري المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى مجموع والحالة الاجتماعية للطالب، بشرط الحصول على حد أدنى مجموع 95 % لكليات الطب البشري والعلاج الطبيعي، و90% لكليات الهندسة، و85% لكليات إدارة الأعمال.

أضاف الزملوط، أنه على الطلاب الذين تم اختيارهم التوجه لديوان عام المحافظة للحصول علي خطاب الترشيح الموجه إلى الجامعة، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو الإثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الشروط العامة للقبول في برنامج المنح الدراسية: -

1-أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة العام الدراسي 2019/2020.

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2- ألا يكون المتقدم قد استفاد أحد من أفراد أسرته من هذه المنحة أو مثيلتها في الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

3-اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة.

المستندات المطلوبة: -

1-شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها.

2-. شهادة ميلاد.

3-بحث اجتماعي.