خطة زمنية لمشروعات مبادرة النخيل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، بإعداد خطة زمنية لجميع الشركات الاستثمارية الحاصلة على مميزات مبادرة النخيل وتقديمها قبل أول ديسمبر المقبل.
أكد الزملوط، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين والذين لم يقوموا بزراعة نسبة 25 %، كحد أدنى من المساحة المخصصة.
جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.
كما تناول الاجتماع مراجعة إيرادات ومصروفات الصندوق، وبحث الموقف التنفيذي لمشروع ثلاجات حفظ التمور، كما وافق مجلس الإدارة على بيع أراضي لمستأجرين ملتزمين خارج الحيز العمراني بمدينة الخارجة وذلك بالسعر السائد.
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