برلماني: القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية تعزير للعمل العربي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، أهمية القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في تعزيز ودعم العمل العربي المشترك خاصة أن القمة لم تتناول العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث فقط ولكن تطرقت لمختلف القضايا المتعلقة بالوطن العربي.

وقال "الكوراني" في بيان، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة وعمان وبغداد ولصالح جميع الدول العربية.

وأكد أهمية الاتفاق على أن تكون القمة دورية والاتفاق على إنشاء سكرتارية تنفيذية وهي بداية مهمة لعمل عربي مشترك بما يسمى تعاون ثلاثي دائم إضافة إلى تأكيد القمة على دعم العراق وتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال النائب محمد الكوراني، إن القمة الثلاثية بعثت برسالة عاجلة ومهمة عن القضية الفلسطينية، وتفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل ودعم الأشقاء الفلسطينيين والتأكيد على الحلول السياسية في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدت القمة على الحلول والمقاربة السورية العودة لقرارات مجلس الأمن ليكون هناك تسوية حقيقية غير منقوصة، مضيفا أننا أمام تكتل عربى مهم في هذا التوقيت على المستوى العربي.