كوارث الفيضانات الموسمية في السودان: 86 قتيلاً وعشرات الجرحى ودمار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - منذ ساعتين

تلاحق الكوارث الطبيعية والبشرية كل أقطاب العالم هذا العام، إذ دمّرت السيول والفيضانات الموسمية أكثر من ثلاثين ألف منزل وقتلت 86 شخصا منذ يوليو حسب ما أعلن الدفاع المدني السوداني.

وارتفع عدد القتلى إلى 86 وجرح 44 وتدمرت آلاف المنازل و143 مرفقاً عاماً بحسب بيان الدفاع المدني أيضاً. وأضاف البيان أن أكثر الولايات تأثرا هي شمال دارفور وجنوب كردفان والبحر الأحمر وكسلا والجزيرة والخرطوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في 2019 بأضرار لـ400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وجاء في أحدث تقرير صادر عن المكتب في السودان في 19 أغسطس، أن 263645 شخصا تضرروا من الفيضانات هذا العام.

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وأعلنت وزارة الري والموارد المائية أن “مناسيب نهر النيل في معظم الأحباس وصلت مستويات قياسية غير مسبوقة”.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن فيضان النهر بلع مستوى “أعلى من عامي 1946 و1988 عندما سجلت محطات الرصد وقتها أعلى مناسيب منذ بدء رصد النهر في عام 1902”.

وقال عباس لصحافيين “مناسيب النيل الرئيسي بلغت مستويات قياسية وقد تحدث فيضانات وغرق مساحات على الضفتين”.

وفي أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، غمرت مياه نهر النيل شوارع عدد من الأحياء الواقعة على ضفة النيل.

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين يونيو وأكتوبر، ويسجل البلد فيضانات كبيرة كل عام.

وفي 11 آب، وعزت الجهات المختصة سبب تلك الفيضانات والسيول إلى هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية خلال الأيام الماضية.