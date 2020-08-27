كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركيا ترسل فريقا أمنيا إلى طرابلس بعد تطورات الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة العربية، أن تركيا أرسلت تعزيزات لطرابلس لمواجهة التظاهرات، كما أرسلت فريقا أمنيا للتعامل مع التظاهرات بعد تصاعد حدتها.

وأشارت، إلى أن حكومة الوفاق الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس، سحبت قوات الشرطة، واستبدلتهم بميليشيات ومرتزقة، بينما تستعد لحشد تظاهرات مضادة في طرابلس.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه الحكومة ناشطين سياسيين في ليبيا وحقق معهم أتراك، حيث اعتدوا عليهم أثناء التحقيقات، كما تم تنفيذ حملة مداهمات لمنازل المتظاهرين بمحيط طرابلس الليبية.

وتشتعل العاصمة الليبية طرابلس، بالمظاهرات منذ عدة أيام، حيث خرج المئات يحتجون على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، بسبب سياسات حكومة الوفاق، مطالبين بإسقاطها، إلا أن الأخيرة ردت عليهم بإطلاق النيران، والقبض على عدد منهم.