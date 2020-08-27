كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بفرنسا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 253587 إصابة.

وأعلنت الصحة الفرنسية في بيانٍ لها إجراء أكثر من 839147 اختباراً خلال هذا الأسبوع، و٧ ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الإيجابية بنسبة 3.7% في الفترة ما بين الـ 17 وحتى الـ23 من أغسطس الجاري.

كما لفتت النظر في بيانها إلى تعذر ظهور أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب عطل تقني في قاعدة البيانات ، مبينةً بأنه سيعلن عنها في يوم غد الموافق الـ ٢٧ من أغسطس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 24,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 826 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,720 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.