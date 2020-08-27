كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "بالونة إعلامية".. سياسيين أتراك وأكراد يوضحون حقيقة اكتشاف اردوغان بالبحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح المتابعون التلفاز في صباح أحد الأيام الماضية ليفاجاوا بأن تركيا أعلنت عن أكتشافات ضخمة للبترول في البحر الاسود، وذلك بعد عدم مرور أشهر على تبرير اردوغان لحملته المسعورة في ليبيا بأنها دفاعا عن النفط، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الاسباب التي دفعت اردوغان للإعلان عن هذا الاكتشاف في هذا التوقيت، وهل هو اكتشاف حقيقي.

انتخابات مبكرة

قال أحمد فرهاد أحمد، القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب الثالث في تركيا، أنه ليست المرة الاولى التي يقول اردوغان انه تم اكتشاف غاز وبترول ولكن هذا دوما يكون قبل انتخابات.

قرارات كان يعارضها أردوغان

وأكد فرهاد ل"الخليج 365"، أن هناك انتخابات مبكرة في البلاد، فخلال شهر واحد قام اردوغان بعدة اعمال كان قد يعارضها من قبل مثلا تحويل معبد ايا صوفيا الى جامع فقبل سنة كان يقول من يتكلم عن تحويل ايا صوفيا الى جامع هو مجنون لا يعرف بالسياسة اي شي اذا حولنا ايا صوفيا الى جامع "فكيف سيكون مصير جوامعنا في أوروبا ولكن حولها اليوم الى جامع لماذا؟".