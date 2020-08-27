اضطر الأمن الخاص لفريق برشلونة إلى الاستعانة برجال الشرطة بهدف تفريق العديد الكبير لأنصار النادي الكتالوني، الذين تجمعوا للاحتجاج ضد قرار رحيل ميسي عن قلعة “الكامب نو”.
وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن قرار ميسي الرحيل عن برشلونة أغضب الأنصار، الذين تظاهروا ضد المكتب المسير محملين إياه مسؤولية إعلان ميسي عن رغبته في الرحيل.
وأحدث قرار ميسي الرحيل عن الفريق الكتلاني ضجة عالمية كبيرة بحكم ارتباطه ووفائه لقميص الفريق، قبل أن يقرر الرحيل وسط تساؤلات عن الدوافع الحقيقية، التي جعلته يعلن نية المغادرة بعد موسم كارثي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الخاص لبرشلونة “يستعين” بالشرطة لتفريق المحتجين على قرار رحيل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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