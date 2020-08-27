شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في مصر تعاود الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، إنها سجلت 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 141 إصابة و18 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة".