شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجّل 130 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت السنغال 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم تسجل وفيات بالمرض أمس. وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 13186 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 275 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تسجّل 130 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.