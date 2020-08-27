"السجون الإسرائيلية": إصابة أسيرين فلسطينيين بكورونا

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إصابة أسيرين فلسطينيين بـ"كورونا"، رغم تقرير تحدث عن 5 مصابين بالفيروس في سجن عوفر وسط الضفة الغربية.



وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان: "من خلال فحوصات استطلاع استباقية بادرت لإجرائها مصلحة السجون تم تأكيد إصابة معتقلَيْن أمنيين من سكان منطقة الضفة الغربية محتجزَيْن في معتقل عوفر بفيروس كورونا".

وأضافت: "تم إجراء فحص للتحقق من هوية الأشخاص الذين تواجدوا على مقربة منهم وقد أُدخِل كل الذين كانوا على تواصل معهم إلى حجر صحي وسيتم فحصهم بموجب تعليمات وزارة الصحة".

ونفت مصلحة السجون الإسرائيلية بذلك تقريرا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين صدر في وقت سابق، قالت فيه إن 5 أسرى في سجن عوفر أصيبوا بكورونا.

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وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت، الأربعاء، "إصابة 5 أسرى في سجن عوفر الإسرائيلي بفيروس كورونا".

وأشارت في بيان تلقته ”الخليج 365” إلى أنه "على إثر ذلك قامت إدارة المعتقل بإغلاق القسم رقم 21 الذي يعتبر من أكبر أقسام المعتقل وفيه قرابة 160 أسيرا".

وأضافت: "عشرات الفحوصات والعينات لم تظهر نتائجها بعد، وسط تخوفات من ارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات المقبلة".

واستنادا إلى هيئة شؤون الأسرى فإن 5000 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية بينهم 43 أسيرة و180 طفلا.

وذكرت أن 700 من الأسرى مرضى وإن 50 أسيرا أمضوا سنوات طويلة في السجون.