فرقاء السودان يتفقون على الترتيبات الأمنية العالقة بـ"مسار دارفور"

كشفت الوساطة بين الفرقاء السودانيين عن التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة الخاصة بالترتيبات الأمنية بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح (مسار دارفور).



وقال رئيس الوساطة ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك لـ"الخليج 365"، إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المسائل العالقة بشأن الترتيبات الأمنية بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح "مسار دارفور".

وأوضح أن الترتيبات تجرى لوضع اللمسات النهائية على ورقة الترتيبات الأمنية من قبل السكرتارية حتى تكون جاهزة للتوقيع عليها.

وأعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الأربعاء، عن اتفاق لدمج الحركات المسلحة "مسار دارفور" في الجيش خلال 39 شهرا.

وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الدكتور ضيو مطوك، إنه: "تم إحراز تقدم كبير في التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية، حيث تم حسم وإكمال التفاوض بشأن بند دمج القوات".

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وأضاف مطوك أن "الطرفين سيواصلان جلساتهما، لاستكمال التفاوض حول ما تبقى منبنود ملف القضايا الوطنية لمسار دارفور".

وجدد التأكيد على أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيتم في 28 أغسطس/آب الجاري.

وكانت الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلنت عن توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في 28 أغسطس/آب الجاري.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول لسلام ينهي هذا الصراع.