شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يكشف كذب وخداع قنوات الاخوان ودأبها فى قلب الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن إعلام الإخوان دأب في تضليل وقلب الحقائق و محاولاته المستميته لإحداث الزعزعة في وحدة الشعب المصرى وتكاتفه والتشكيك الدائم في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيرا الى أن استقرار الدولة وبناء مؤسساتها وأحداث التنمية الشاملة يزعجهم ويقومون بتسليط أدواتهم الإعلامية والفئة الضالة الخائنة التي تقوم بتشويه الإنجازات والواقع المصرى المتماسك أو عن طريق كتائبهم الإلكترونية التي بث الشائعات عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه في ذات الوقت ومع ارتفاع درجات الوعى لدى المصريين ومعرفتهم بحقائق الأمور من خلال وسائل الإعلام والنقل والحديث عن إنجازات الدولة الذى جعل الشعب المصرى أكثر تماسكا واصطفافا خلف قيادته السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحدث إنجازات في كافة المجالات، والتي أذهلت العالم في ظروف بالغة الصعوبة على المستوى العالمى تمثلت في جائحة كورونا التي نعيشها جميعا.

وتابع نقيب الإعلاميين:"ولكن هذه الجائحة وتلك الظروف العصيبة زادت القيادة السياسية تحدى لاستكمال خطط التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر وتنفيذ كل البرامج التنموية من مشروعات عملاقة وبنية تحتية وطرق ومصانع واستصلاح أراضي جديدة وتطوير العشوائيات كل هذه الإنجازات أكبر رد على تلك الشائعات وتضليل اعلام الاخوان عبر قنواته المرئية وكتائبه الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يجب على الإعلام المصري أن يبذل مزيدا من الجهد لإظهار حقيقة الإنجازات التي على أرض الواقع وأن يفند تلك الشائعات المغرضة وأن يستمر في فضح أكاذيبهم .