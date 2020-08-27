شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا التصالح فى مخالفات البناء.. يحفظ كرامة المواطنين ويرحمهم من ابتزاز الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يسلم قانون التصالح فى مخالفات البناء من شائعات وحملات التشويه الممنهجة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تترك فرصة للتشكيك فى نوايا الدولة وإجهاض أى محاولة للتطوير وضمان حياة كريمة للمصريين، فقد حرصت تلك الجماعة وكتائبها الإلكترونية على إطلاق وترويج الشائعات والأكاذيب حول هذا القانون.

لم ينظر من يهاجم هذا القانون إلى عنوانه وهو التصالح فى "مخالفات" البناء، ما يعنى أنه تسوية لأوضاع غير صحيحة نظرا لوجود مخالفة قائمة من الأساس، وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه من عشوائيات تهدد أمن وسلامة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

Advertisements

وفى الواقع يُعد قانون التصالح فى مخالفات البناء هدية للشعب المصرى، حيث يتيح للمواطن توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعيى بشكل رسمى، ما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، كما أنه يرحم المواطن من ابتزاز بعض المسئولين والموظفين الفاسدين بوحدات الإدارة المحلية، ويحافظ على الاستقرار والسلم المجتمعى.