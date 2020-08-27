شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا التصالح فى مخالفات البناء.. يحفظ كرامة المواطنين ويرحمهم من ابتزاز الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يسلم قانون التصالح فى مخالفات البناء من شائعات وحملات التشويه الممنهجة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تترك فرصة للتشكيك فى نوايا الدولة وإجهاض أى محاولة للتطوير وضمان حياة كريمة للمصريين، فقد حرصت تلك الجماعة وكتائبها الإلكترونية على إطلاق وترويج الشائعات والأكاذيب حول هذا القانون.
لم ينظر من يهاجم هذا القانون إلى عنوانه وهو التصالح فى "مخالفات" البناء، ما يعنى أنه تسوية لأوضاع غير صحيحة نظرا لوجود مخالفة قائمة من الأساس، وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه من عشوائيات تهدد أمن وسلامة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وفى الواقع يُعد قانون التصالح فى مخالفات البناء هدية للشعب المصرى، حيث يتيح للمواطن توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعيى بشكل رسمى، ما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، كما أنه يرحم المواطن من ابتزاز بعض المسئولين والموظفين الفاسدين بوحدات الإدارة المحلية، ويحافظ على الاستقرار والسلم المجتمعى.
كانت هذه تفاصيل خبر مزايا التصالح فى مخالفات البناء.. يحفظ كرامة المواطنين ويرحمهم من ابتزاز الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.