شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بأكاديمية ناصر يكشف طرق قنوات الإخوان لشن حرب نفسية ضد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد زكى الألفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قناة الجزيرة وقنوات الجماعة تحاول تشويه إنجازات الدولة المصرية، وتحاول ممارسة الحرب النفسية ضد الشعب المصرى من أجل التأثير على معنويات الأفراد وتدمير الروح المعنوية المرتفعة لدى المصريين.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن الجزيرة وقنوات الإخوان تعتمد على التطوير الكبير في وسائل التكنولوجية الحديثة في محاولة شن حرب نفسية ضد المصريين، لتقليل الهمم والإدارة القتالية التي لدى المصريين والتي تدفع الشعب لأعمال التنمية التي نشهدها حاليا.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هذه الحرب النفسية التي تقوم بها جماعة الإخوان وقنواتها تتم من خلال لجان إلكترونية تسعى للتشكيك في الإنجازات، موضحا أن الحرب النفسية تدار ليس في وقت الحرب فقط ولكن أيضا في أوقات السلم وأثناء الحرب والقتال الفعلى، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة دخلت كمعدات لاستخدامها في هذا النوع من الحرب النفسية.