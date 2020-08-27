شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب" تكشف أسباب إحالة المتخلفين عن التصويت بانتخابات الشيوخ للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إحالة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة يتفق مع الدستور والقانون الذى يؤكد أن المشاركة في الحياة العامة حق وواجب في نفس الوقت، وبالتالي على كل مواطن أن يشارك في أي استحقاق انتخابى.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن النيابة من ستحدد المواطن الذى كان لديه عذر منعه من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ومن لم يكن لديه عذرا في هذا الأمر.

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ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه حال عدم وجود عذر لدى المواطن لمشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ سيدفع الغرامة التي نص عليها القانون وهو 500 جنيه.

وفى وقت سابق قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.