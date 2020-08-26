باتفاق جديد.. المغرب يفتح الباب أمام البسكويت والحلويات الروسية

تضع روسيا نصب عينيها، تصدير منتجات جديدة للمغرب، بعد اتفاق جديد تم إبرامه، يسمح بتصديرها للحلويا والبسكويت.
وأعلنت الخدمة الفيدرالية للإشراف البيطري والصحة النباتية، في بيان، أن روسيا والمغرب اتفقتا على شهادة بيطرية لتصدير المنتجات النباتية والغذائية التي لا تخضع لمتطلبات الشهادة البيطرية الإلزامية والتي تشمل على وجه الخصوص الحلويات والبسكويت.
وقالت الخدمة، حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، إن “الخدمة الفيدرالية للإشراف البيطري والصحة النباتية ووزارة الفلاحة والصيد البحري بالمملكة المغربية اتفقتا على شهادة بيطرية للمنتجات النباتية والمنتجات الغذائية المصدرة من روسيا إلى المغرب والتي لا تخضع لشهادة بيطرية إلزامية”.
الشروط التي بموجبها يمكن أن تكون المنتجات المذكورة أعلاه، بما في ذلك أصابع البسكويت والحلويات والبسكويت المصدرة إلى المغرب، مصحوبة بمثل هذه الشهادة كما يلي: في بند “وسيلة النقل”، يُشار إلى رمز وسيلة النقل المستخدمة، بالإضافة إلى وجود وثيقة حول امتثال المنتجات المصدرة لمتطلبات البلد المستورد. يجب أن تكون الوثيقة صادرة عن مختبر معتمد.
في الوقت الحالي، تم الاتفاق بين الاتحاد الروسي والمغرب، على وجه الخصوص، على شهادات بيطرية لتوريد اللحوم واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم، وبيض الدجاج ومنتجات تجهيزها، ومنتجات الأسماك والعسل ومنتجات النحل وحليب الماشية ومنتجات الألبان.
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