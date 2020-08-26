الأمن يجهض عملية هجرة من نواحي القنيطرة ويوقف 3 أشخاص من بينهم امرأة

أجهضت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المهدية، زوال اليوم الأربعاء، عملية للهجرة السرية، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بمنطقة “القصبة” ضواحي مدينة القنيطرة، قبل أن تظهر الأبحاث إيواءهم لـ25 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير مشروعة انطلاقا من السواحل المحلية.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية التفتيش المنجز بصدد هذه القضية أسفرت عن حجز قارب للصيد التقليدي بالميناء البحري بالمدينة، يشتبه استعماله في هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.