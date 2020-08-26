مصر تستعد لتغريم 52 مليون ناخب مصري تخلفوا عن التصويت في انتخابات “الشيوخ”

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، إحالة 52 مليون ناخب من أصل 63 مليون يشكلون الهيئة الناخبة بالبلاد للنيابة العامة، بسبب تخلفهم عن التصويت في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مؤخرا.

وتأتي هذه الإحالة بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والتي تقضي بفرض عقوبات مالية في حدود 500 جنيه (حوالي 31 دولار) على كل من تخلف عن التوصيت في الانتخابات.

يذكر أن الهيئة كانت أعلنت نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع قبل الماضي، حيث أكدت أن عدد أصوات الناخبين المصوتين ناهز 11 مليون صوتا صوتا بنسبة مشاركة لم تتجاوز 14،23 بالمائة ، فيما تضمنت قاعدة بيانات الناخبين 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت.

Advertisements

وأكدت الهيئة في بيان الإحالة أن الحكومة وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، وأنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من فيروس كورونا، ومع ذلك تخلف عدد من الناخبين من أداء واجبهم الوطني.

وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور عام 2019، والذي أعاد مرة أخرى العمل بنظام الغرفتين بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقا مجلس الشورى.