تفجير يستهدف عجلة ضابط في الناصرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان عبوة ناسفة استهدفت عجلة ضابط في الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة وضعها مجهولون يستقلون ستوتة اسفل عجلة تابعة لضابط برتبة مقدم منسوب للشؤون بالقرب من منزله في قضاء سوق الشيوخ بالناصرية، انفجرت مساء اليوم ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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