التربية تُحدد موعد امتحان الطلبة الخارجيون

حددت وزارة التربية، الاربعاء، موعداً لامتحان الطلبة الخارجيون.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، وجهت بأن يكون موعد امتحان الطلبة الخارجيين مع الدور الثاني ويُعتبر لهم دور اول".

واضافت "اما الطلبة المؤجلين بالدور الاول المنتظمين والذين سيمتحنون مع طلبة الدور الثاني سيحتفظون بكافة امتيازات طلبة الدور الاول في حال نجاحهم".