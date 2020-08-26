تصاعد الضغوط بسويسرا لحظر "حزب الله" تجنبًا لإرهابه

تتزايد الضغوط على الحكومة السويسرية من أجل حظر "حزب الله" اللبناني، بسبب أنشطته الإرهابية وتحركاته الإجرامية في سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية.



كانت صحيفة بليك السويسرية ذكرت، السبت الماضي، أن الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط"، أحد الأحزاب المكونة للحكومة، قدم طلبا لحظر حزب الله، ويدرسه المجلس الاتحادي (الحكومة) في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة: "يريد المجلس الاتحادي التحقيق فيما إذا كانت ميليشيا حزب الله نشطة أيضًا في سويسرا، وإعداد تقرير شامل عن وضع التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطته في البلاد".

واليوم، قالت السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي المسيحي ماريان بيندر، في تصريحات لصحيفة "لوزيرنر تسايتونج" السويسرية،: "حزب الله يمكن أن ينقل أنشطته الإجرامية إلى سويسرا بعد حظره في ألمانيا، وهذا يهدد أمننا بقوة".

وتابعت: "لا يمكن إضفاء الشرعية على أنشطة وأفعال حزب الله، لذلك لابد من حظره بالكامل في سويسرا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي جيرهارد فيستر، في تصريحات صحفية،: "حزب الله لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب، بل لكل دول أوروبا".

وتابع: "حظر حزب الله يمكن سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل جيد في البلاد".

وأضاف: "نهدف لإعداد تقرير عن نشاط حزب الله في سويسرا، والمنظمات التي على اتصال به في أراضينا، وما إذا كان يجمع الأموال ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا".

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وتابع أن "مقترح حزبه لحظر حزب الله يشمل حظر استخدام رموز حزب الله في الأماكن العامة أو استخدامها في الأفلام والوثائق الدعائية وحظر تجمعات الحزب، ومصادرة أصول التنظيمات التي ترتبط بالحزب".

صحيفة لوزيرنر تسايتونج قالت اليوم أيضا: "يحتفظ حزب الله بشبكة في أوروبا وأيضًا في سويسرا قادرة على دعم الأعمال والأنشطة الإرهابية".

وتابعت: "يمكن تمديد القانون الحالي الذي يحظر تنظيم القاعدة وداعش في سويسرا ليشمل حزب الله".

وتعد سويسرا أحدث دولة أوروبية تتزايد فيها الضغوط والتحركات لحظر حزب الله.

وقبل أيام، حظرت ليتوانيا عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد حزب الله.

وفي ٣٠ أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، ومن البرلمان الألماني نفسه الذي مرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي توصية غير ملزمة للحكومة، بحظر حزب الله.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية.