ترامب ينشر الحرس الوطني بكينوشا إثر مواجهات مسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عزمه نشر تعزيزات من القوات الفيدرالية في مدينة كينوشا في الغرب الأوسط.

جاء ذلك إثر مقتل شخصين بالرصاص خلال تظاهرات مطالبة بإحقاق العدالة لجايكوب بليك، الأمريكي الأسود الذي أطلق شرطي النار عليه.



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وقال ترامب، في تغريدة له: "لن نقف أمام النهب وإشعال الحرائق والعنف والفوضى في الشوارع الأمريكية"، وذلك غداة وقوع مواجهات بين أمريكيين مسلحين قالوا إنهم يريدون الحفاظ على الممتلكات ومتظاهرين يحتجون على إصابة بليك بجروح بالغة عند إطلاق شرطي النار عليه مرارا في الظهر.

وأضاف "اليوم سوف أرسل قوات إنفاذ قانون فيدرالية والحرس الوطني إلى كينوشا في ويسكونسن لإعادة إحلال القانون والنظام".

وقام ترامب بالإعلان عن إرسال هذه القوات بعد مكالمة مع حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز، الذي كشف قبل يوم أنه أعطى الإذن بتعزيز دعم الحرس الوطني في المقاطعة إلى 250 جنديا.