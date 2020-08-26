انخفاض كورونا يرفع شعبية بوتين لأعلى مستوى

قفزت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 6 نقاط مئوية هذا الشهر لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط مع استمرار التعافي من وباء كورونا، وفقا لبيانات مركز ليفادا المستقل لاستطلاعات الرأي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دينيس فولكوف، المحلل في مركز ليفادا قوله: "هناك ارتياح عام لأن حالة عدم اليقين قد انتهت وتم سداد المدفوعات"، في إشارة إلى الإعانات الحكومية الرامية إلى تخفيف تأثير الوباء.

وأضاف فولكوف: "لكن من الصعب القول ما إذا كانت شعبيته ستستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة .. هذا يتوقف كثيرا على الاقتصاد".

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وتراجعت معدلات شعبية بوتين إلى أدنى مستوياتها خلال سنوات في فصل الربيع، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق البلاد وحدوث ركود عميق، إلا أن الوضع تحسن خلال الصيف، مع استقرار حالات الإصابة والوفيات الجديدة عند مستويات منخفضة نسبيا حتى مع إعادة فتح البلاد.

وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، أعلن بوتين عن لقاح جديد سيبدأ توزيعه في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووجد الاستطلاع الأخير، الذي أجراه مركز ليفادا، في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس/آب، على 1601 شخصا، أن 66 بالمئة راضون على أداء بوتين كرئيس، ارتفاعا من 59 بالمئة في أبريل/نيسان، ومايو/أيار.

وفي فبراير/شباط، قبل انتشار الوباء، قال 69 % من الروس إنهم يوافقون على أدائه.