مفاوضات السودان.. اتفاق على دمج الحركات المسلحة بالجيش

أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الأربعاء، عن اتفاق لدمج الحركات المسلحة "مسار دارفور" في الجيش خلال 39 شهرا.



وقال مقرر الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الدكتور ضيو مطوك، إنه "تم إحراز تقدم كبير في التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية، حيث تم حسم وإكمال التفاوض بشأن بند دمج القوات".

وأضاف مطوك أن "الطرفين سيواصلان جلساتهما، مساء الأربعاء، لاستكمال التفاوض حول ما تبقى من بنود ملف القضايا الوطنية لمسار دارفور".

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وجدد التأكيد على أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيتم في 28 من الشهر الجاري.

وكانت الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلنت عن توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في 28 أغسطس/آب الجاري.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول لسلام ينهي هذا الصراع.