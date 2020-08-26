"حراك 23 أغسطس".. دعوة لمليونية "إسقاط السراج" الجمعة

قال شباب "حراك 23 أغسطس"، الذي يقود مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس، إنهم "يعدون لمظاهرة مليونية الجمعة 28 أغسطس/آب الجاري، وسيكون لها ما بعدها".

وأوضحت مصادر في الحراك، لـ"الخليج 365"، فضلت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب أمنية، أن المظاهرات ضد حكومة فايز السراج مستمرة حتى إسقاطها وطرد جميع الفاسدين من المشهد السياسي.



وأكدت أن فايز السراج يسعى لقتل روح الانتفاضة عن طريق مواجهة المحتجين بالرصاص الحي وإعلان حظر التجول الشامل في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن الثورة مستمرة في وجه فايز السراج والمجلس الرئاسي حتى إسقاطهم باعتبارهم رأس الفساد المسيطر على مفاصل الدولة.



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واليوم الأربعاء، اجتمع رئيس حكومة "الوفاق"، غير الدستورية بليبيا فايز السراج، بعدد من القيادات الأمنية وأركان المليشيات المسيطرة على طرابلس، فيما بدت رسالة تهديد بالقوة أمام المظاهرات الواسعة ضده.



وشارك في الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية، وآخرون من قيادات المليشيات.



ورأى مراقبون للشأن الليبي أن الاجتماع بمثابة تلويح من قبل السراج باستخدام السلاح ضد المتظاهرين.



ويخرج آلاف الليبيين، منذ الأحد في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية ومصراتة وارتفع سقف المطالب إلى رحيل السراج بهتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".

