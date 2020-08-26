إطلاق النار علي المتظاهرين بطرابلس وحملة اعتقالات واسعة بميدان الشهداء المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 11:23 م بتوقيت أبوظبي
أكد شهود عيان لـ"الخليج 365"، مساء الأربعاء، إطلاق مليشيات حكومة فايز السراج النار على المتظاهرين في ساحة ميدان الشهداء.
وقال مراسل ”الخليج 365” إن مليشيات السراج قامت بإطلاق النار، وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين.
وانطلقت مساء الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، المظاهرات بالعاصمة الليبية طرابلس، ضد حكومة السراج غير الدستورية وفشلها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووصل المتظاهرون الذين تحركوا بأعداد كبيرة من قلب ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.
ومنذ الأحد، يخرج آلاف الليبيين في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ عام 2015.
وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعلى أثر المظاهرات، أعلن السراج فرض حظر تجول شامل وفوري لمدة 4 أيام.
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