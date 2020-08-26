باحث كردي لــ"اليمن العربي": اكتشافات اردوغان النفطية بالونات إعلامية لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

سيد مصطفي

"اردوغان يطلق بالونات اعلامية للتغطية على فشله الإقتصادي والسياسي والعسكري في الشرق الآوسط" بتلك الكلمات أوضح ابراهيم كابان، لأن الاعلان عن هذا الغاز تم منذ عدة سنوات، والصحافة التركية تحدثت عنها سابقاً، وإن الخلافات الموجودة في البحر الاسود لا تقل عن الاشكاليات في البحر المتوسط، وهناك تداخلات كثيرة في البحر الأسود تقف للحيلولة دون استطاعة تركية من التنقيب بشكل واسع.



وأكد كابان"، أن النظام التركي فشل في احتلال ليبيا بالمرتزقة بعد التداخل المصري الجدي، وفشل النظام التركي في احتلال كل الشمال السوري بعد التطورات الدولية واستطاعة قوات سوريا الديمقراطية من عقد اتفاقيات مع الأمريكيين والروس لمنع ذلك.

Advertisements

واضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، أن النظام التركي فشل في محاربة حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، بعد تلقيه خسائر كبيرة في منطقة حفتانين وتكبده بالخسائر.

وبين كابان، أنه فشل النظام التركي في الضغط على اوروبا بعد ان توحدت كلمة الدول الاتحاد الأوروبي حول دعم يونان وعدم استطاعة الأتراك الدخول في مجال البحري اليوناني.

وفسر الباحث الكردي، أسباب ظهور تلك التصريحات التركية الأخيرة، أن الاقتصاد التركي في تدهور مستمر وهناك انتشار واسع لفيروس كورونا وضحايا بالجملة، ولذلك حزب اردوغان تقسم بين عدة احزاب وهذا يعني في ايةانتخابات قادمة لن ينتصر حزبه فيها، وبذلك فإن الشعب في حالة يأس من سياسات اردوغان، مما دفعه إلى اطلاق بالونات اعلامية حول اكتشاف الغاز في البحر الاسود، وهذه هي الغاية من ذلك