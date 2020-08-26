اسبانيا تعلن تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الاسبانية ،تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت أعلن فيه مختبر "أسترازينكا"بدء التجارب على عقار للتصدي للفيروس.



واشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ،الى إنه سيتم نشر ألفي عسكري لهذا الغرض وستضع الحكومة في تصرف المناطق مجموعات من القوات المسلحة لرصد الإصابات بالفيروس.

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ولفت سانشيز إلى أن انتشار فيروس كورونا في بلاده "مقلق" لكنه طمأن من أن إسبانيا لا تزال بعيدة عن الوضع الذي كان سائدا في منتصف مارس.

وقال "لا يمكننا أن نسمح للوباء بأن يبدأ من جديد بالسيطرة على حياتنا ويجب أن نمسك بزمام الأمور، والتغلب على المنحنى الثاني للعدوى".

واضاف "بإمكان الأقاليم أن تطلب من الحكومة المركزية فرض حالة تأهب جديدة على كل أو جزء من أراضيها، وهو نظام استثنائي يسمح على وجه الخصوص بالحد من التنقل"..داعياً الإسبان إلى تحميل تطبيق يسمى (رادار كوفيد) لتسهيل عملية التعقب.

وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 423.224 حالة ،وأودى الوباء بحياة أكثر من 28,800 شخص ،فيما تماثل 150 الف للشفاء.