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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الاربعاء ،تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 84996 كما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان وفقا وكالة الانباء الصينية (شينخوا) ، بان الحالات الجديدة المسجلة جميعها "وافدة"..مشيرة الى انه لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى "محلية" لاسيما في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم او العاصمة بكين او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.
ولفتت الى انها سجلت 15 حالة اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين خمس حالات اصابة منها في مقاطعة (سيتشوان) واربع حالات في مقاطعة (كوانغ دونغ) ومثلها فيبلدية (شنغهاي) وحالة واحدة في بلدية (تيانجين) واخرى في مقاطعة (يوننان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2447 حالة.
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