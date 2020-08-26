الليبيون يتحدون حظر السراج ويتدفقون للتظاهر بقلب طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تدفق متظاهرون ليبيون، مساء الأربعاء، على ميدان الشهداء بطرابلس رغم سريان حظر التجول الذي أعلنه السراج ولمدة 4 أيام، بالتزامن مع الاحتجاجات العارمة ضد حكومته في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة.
وانطلقت، مساء الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي بالعاصمة الليبية طرابلس، المظاهرات ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية للمطالبة برحيلها.
وطالب "حراك 23 أغسطس" بطرابلس بالتحقيق مع قيادات بحكومة فايز السراج، بينهم وزير الداخلية، في مجزرة غرغور وحرق مصرف الأمان.
وقال الحراك، في بيان له الأربعاء، إن الدعوة تأتي من مبدأ "القانون هو أساس تطبيق العدالة"، مشددا على ضرورة عدم تمكين المخربين والقتلة من الإفلات من العقاب.
واتهم الحراك السلطات القضائية والنائب العام بالإهمال في تطبيق القانون والسماح للمتورطين في هذه الجرائم بممارسة حياتهم الطبيعية وتولي مناصب قيادية، في إشارة إلى فتحي باشا أغا.
وهدد المتظاهرون بتصعيد مطالبهم، إذ لم تحرك السلطة الحاكمة ساكنا وكأن حياة الناس رهينة بمصالح حفنة من البشر.
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