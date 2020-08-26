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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير الأردني علي بن الحسين يحذف تغريدة تسيء للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
حذف الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، تغريدة نشرها على موقع تويتر تضمنت إساءة إلى الإمارات.
وتضمنت التغريدة التي شارك فيها الأمير الأردني رابط مقال نشره موقع ”ميدل إيست آي“ الممول من قطر، صورة مسيئة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة في الإمارات وبعض دول الخليج والأردن، ما اضطر الأمير لحذف المنشور.
ومنذ مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر، دأب موقع ”ميدل إيست آي“ على انتقاد هذه الدول، ونشر تقارير مغرضة تفتقد المصداقية والمهنية، بحسب تعبير بعض المراقبين.
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