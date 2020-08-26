شاهد .. خيوط وملامح لعبة تضليل كبرى تديرها قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تحقيق إستقصائي أجراه موقع إرم نيوز الإماراتي، عن خيوط وملامح من لعبة تضليل كبترى تديرها قطر عبر رأس هرم السلطة الديوان الأميري .



وبحسب التحقيق، فإن هذا التضليل يتم عبر بناء منظومة إعلامية متشعبة قادرة على تضليل الجمهور والتحكم فيه، باستغلال الدين عبر منبر، مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالإضافة إلى شبكة منابر إعلامية تتشارك جميعًا في حملة التضليل، عبر تناقل أخبار يعلم مقدموها حقيقة مصدرها الأساسي .

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ويمتد هذا التضليل إلى إدعاء أن ميدل إيست آي موقع بريطاني .

وتتبادل الأذرع الإعلامية المختلفة الأدوار، وفق آلية معقدة لخداع الرأي العام بتوجيه مباشر من الديوان الأميري، الذي يدير شبكة التضليل والخداع وما خفي أعظم.

وتضمن التحقيق وثائق رسمية وسجلات من دوائر الحكومة البريطانية، فضلًا عن شهادات وبيانات تكشف لأول مرة، ما أريد له أن يبقى طي الكتمان.