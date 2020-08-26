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تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الخميس

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، مع تكون السحب الركامية شرقاً ظهراً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطبا ليلاً وصباح الجمعة غرباً.

 

وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

 

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

 

الخليج العربي: خفيف - متوسط

 

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 المد الثاني عند 19:34

 

الجزر الأول عند الساعة 11:58 الثاني عند الساعة 03:27

 

بحر عمان: خفيف - متوسط

 

فيما سيحدث المد الأول عند 15:51 الثاني عند الساعة 06:46

 

الجزر الاول عند الساعة 10:39الثاني عند الساعة 23:25

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 45 32 85 25

 

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دبــي 44 33 70 25

 

الشارقة 43 31 75 25

 

عجمان 42 32 80 30

 

أم القيوين 41 30 80 35

 

رأس الخيمة 39 33 75 25

 

الفجيرة 36 30 85 55

 

العين 44 33 75 20

 

ليوا 46 29 90 15

 

الرويس 40 30 80 40

 

السلع 41 31 85 45

 

دلما 39 31 80 50

 

طنب الكبرى 37 30 85 55

 

طنب الصغرى 37 30 85 55

 

أبو موسى 38 30 85 50

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