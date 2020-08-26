التحالف: تأمين طائرة تجارية لنقل الضباط اليمنيين خريجي الكليات العسكرية في روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة تجارية لنقل (61) ضابطا يمنيا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا، حيث وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب، لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن. وقدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

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