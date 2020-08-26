وسائل إعلام ليبية: إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، مساء اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام ليبية أن هناك إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة.

ولم تمنع الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات طرابلس بحق المحتجين الشباب الغاضب في طرابلس من مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي رفعت السقف من مكافحة الفساد وتوفير الاحتياجات

الأساسية إلى المطالبة بإسقاط حكومة السراج.

وذهب المتظاهرون، الذين يتمسكون بمطلب رحيل حكومة الوفاق، إلى حد التهديد بالدخول في عصيان مدني، داعين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى الافراج عن معتقلي التظاهرات، التي بلغت منزل فايز السراج، بحي النوفليين، مدفوعة باستمرار بواعث الغضب من تردي الأوضاع المعيشية.

وقالت نائبة مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا التهاوي في البيان، إنه "يجب الإبلاغ" عن مكان وجودهم و"إطلاق سراح كل الأشخاص المخطوفين فورا".

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ودعت المسؤولة في المنظمة حكومة الوفاق إلى "فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة".

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الاثنين حكومة الوفاق إلى إجراء "تحقيق فوري وشامل" في حوادث وقعت أثناء تظاهرة الأحد في طرابلس، مما أدى إلى سقوط جرحى، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.