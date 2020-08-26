الولايات المتحدة تسجل 1142 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 177 ألفا و759 حالة بزيادة 1142 وفاة جديدة.
وارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى خمسة ملايين و752 ألفا و653 حالة، بزيادة 37086 إصابة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أغسطس، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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