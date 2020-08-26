بوتين وكونتى يبحثان هاتفيا الأزمة الليبية والتعاون فى مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأزمة في ليبيا. وأفاد بيان للكرملين بأن بوتين وكونتي أعربا عن ضرورة استئناف الحوار بين الليبيين وإيجاد حل سياسي للأزمة، وشددا على عدم وجود حل عسكري. أعربا عن ضرورة استئناف الحوار بين الليبيين وإيجاد حل سياسي للأزمة، وشددا على عدم وجود حل عسكري. ولفت البيان إلى أن بوتين وكونتي بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفقا على تكثيف التعاون في مواجهة انتشار عدوى فيروس "كورونا"، بما في ذلك العمل على تطوير اللقاحات للوقاية من هذا المرض.

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