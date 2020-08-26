أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان أن وفدي الحكومة و"مسار دارفور"، حسموا قضية دمج القوات، ضمن ملف الترتيبات الأمنية. وقال مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية الدكتور ضيو مطوك - في تصريح صحفي - "اليوم أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وتم حسم قضية دمج القوات". السلام السودانية الدكتور ضيو مطوك - في تصريح صحفي - "اليوم أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وتم حسم قضية دمج القوات". وأضاف مطوك "سينتقل النقاش إلى قضية القوى الوطنية في دارفور، وسيتم حسم هذا الأمر في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن الوساطة مازالت متمسكة بالتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بعد غد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وساطة مفاوضات السلام بالسودان: حسم ملف دمج القوات فى مسار دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.