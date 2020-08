ماكرون يعود إلى بيروت

French President Emmanuel Macron greets people as he visits the Gemmayzeh neighborhood which has suffered extensive damage due to a massive explosion in the Lebanese capital, on August, 6. 2020. - French President Emmanuel Macron visited shell-shocked Beirut, pledging support and urging change after a massive explosion devastated the Lebanese capital in a disaster that has sparked grief and fury. (Photo by - / AFP)

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا لبنان في الأول من سبتمبر، كما كان أعلن خلال زيارته الأولى لبيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة في 4 أغسطس، على ما أكد قصر الإليزيه أمس. ويصل ماكرون مساء الإثنين عشية يوم حافل سيخصصه لـ»متابعة المساعدة لإعادة الإعمار» ولبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي زار بيروت في 6 أغسطس بعد 3 أيام على الانفجار الهائل في مرفأ العاصمة اللبنانية الذي تسبب بسقوط حوالي 180 قتيلا ودمر أحياء كاملة. ونظم بعد ذلك مع الأمم المتحدة مؤتمر دولي عبر الفيديو في 9 أغسطس تعهدت خلاله الجهات المانحة بتقديم مساعدات للبنان بقيمة 250 مليون يورو، تكفلت فرنسا بـ30 مليونا منها. وحض ماكرون السلطات اللبنانية على القيام بإصلاحات بنيوية كشرط للحصول على تمويل دولي أساسي لإنعاش الاقتصاد المنهار منذ بضعة أشهر. واستقالت حكومة حسان دياب في 10 أغسطس تحت ضغط الشارع الغاضب حيال الطبقة السياسية التي يتهمها بالفساد والإهمال ويحملها مسؤولية الانفجار. ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن حريق في مستودع خُزّن فيه منذ سنوات 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم. ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات. وأعلنت السلطات اللبنانية في 21 أغسطس إعادة فرض الإغلاق العام لأكثر من أسبوعين مع تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد. Advertisements تحركات أغسطس 4 تفجير مرفأ بيروت 6 ماكرون يزور لبنان 9 ماكرون ينظم مؤتمرا لمانحي لبنان 10 استقالة حكومة حسان دياب 21 لبنان يفرض الإغلاق الكامل 1 سبتمبر ماكرون يعود لزيارة بيروت



