وقال نتنياهو «أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى لخطر بسبب عدوانيته».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وأنه رد باستهداف مواقع تابعة لحزب الله.
وأطلقت القوات الإسرائيلية عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وأغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف تابعة لحزب الله، حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود».
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها».
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يحذر حزب الله من تعريض لبنان للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.