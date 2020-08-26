نتنياهو يحذر حزب الله من تعريض لبنان للخطر

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله اللبناني من تجربة «قوة إسرائيل الضاربة»، وذلك غداة وقوع توترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال نتنياهو «أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى لخطر بسبب عدوانيته».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وأنه رد باستهداف مواقع تابعة لحزب الله.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وأغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف تابعة لحزب الله، حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود».

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها».