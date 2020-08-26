الفيضانات تودي بـ100 شخص في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان، أمس، إن الفيضانات التي ضربت شمال البلاد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات نظرا لاستمرار عملية انتشال الجثامين. وأصيب أكثر من 250 شخصا في فيضانات إقليم باروان، التي تسببت في تدمير أكثر من 500 منزل وغمرت الشوارع بالمياه في شاريكار عاصمة الإقليم. وقال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية للإدارة، إن الهيئة ووزارة الدفاع المدني ساعدا خمسة آلاف أسرة بالطعام وعبوات المساعدة غير الغذائية. ووصل القائم بأعمال وزير الدفاع أسد الله خالد الإقليم في محاولة للمساعدة في تنسيق عمليات الإنقاذ. يشار إلى أن باروان واحد من أكثر الأقاليم عرضة للفيضانات في البلاد حيث يشهد أمطارا وفيضانات غزيرة كل عام.



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